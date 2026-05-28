28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
  Bayern Münih'te istedi ama Anthony Gordon'u Barcelona kaptı
Spor

Bayern Münih'te istedi ama Anthony Gordon'u Barcelona kaptı

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Newcastle United forması giyen 25 yaşındaki Anthony Gordon, Bayern Münih ve Barcelona'nın radarındaydı. Yıldız oyuncu ile Katalan devi anlaştı.

TRT Spor28 Mayıs 2026 Perşembe 15:06
Avrupa'da bu yazın gözde isimlerinden biri Newcastle United'lı Anthony Gordon oldu. İngiliz oyuncu için başta Barcelona ve Bayern Münih devreye girdi ancak Katalan ekibi elini hızlı tuttu.

Marca'nın haberine göre Barcelona, Anthony Gordon ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. 2030'a kadar Newcastle United ile sözleşmesi bulunan Gordon için Barcelona, 70 milyon euro bonservis bedeli teklif edecek.

Haberde 25 yaşındaki futbolcunun Barcelona'da forma giymek istediği de belirtildi. Liverpool ve Everton altyapısında yetişen Gordon, 2023'te 46 milyon euro karşılığında Newcastle United'a transfer oldu.

Genç futbolcu, İngiliz ekibinde 152 maçta 39 gol atarken, 28 de asist yaptı.

