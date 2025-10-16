İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Bayern Münih'te Kim Min Jae gelişmesi

Bundesliga ekibi Bayern Münih takımdaki durumundan memnun olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae ile yolları ayırmayı düşünmüyor.

HABER MERKEZİ16 Ekim 2025 Perşembe 15:52 - Güncelleme:
Bayern Münih'te Kim Min Jae gelişmesi
ABONE OL

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

KENDİSİNİ RAHAT HİSSEDİYOR

Bild'de yer alan habere göre, transfer haberlerine rağmen Güney Koreli savunma oyuncusu, Bayern Münih'te kendisini hala rahat hissediyor.

KULÜP DE MEMNUN

Bayern Münih'te kulüp içinde de 28 yaşındaki futbolcunun tutum ve bağlılığından memnun olunduğu ve ocak ayındaki ara transfer döneminde bir ayrılık beklenmediği kaydedildi.

Deneyimli savunma oyuncusu ile ilgili son olarak Milan ve Juventus'un adı gündeme gelmişti.

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ

Bayern Münih'te bu sezon 6 maçta süre bulan Kim Min Jae, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Kim Min Jae'nin, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

