İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2024 Çarşamba / 22 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2564
  • EURO
    34,9198
  • ALTIN
    2426.76
  • BIST100
    10479.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih'te Kompany dönemi resmen başlıyor
Spor

Bayern Münih'te Kompany dönemi resmen başlıyor

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Thomas Tuchel sonrası sürdürdüğü teknik direktör arayışlarına son verdi. Alman ekibi, Vincent Kompany ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:20 - Güncelleme:
Bayern Münih'te Kompany dönemi resmen başlıyor
ABONE OL

Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Bayern Münih mutlu sona ulaştı.

RESMEN AÇIKLANDI

Bayern Münih resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada genç teknik adamla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı da belirtildi.

96 MAÇA ÇIKTI

Burnley'in başında 2 sezonda 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.