Bayern Münih'te Leroy Sane gelişmesi

Sky Sport Deutschland'ın haberine göre Bayern Münih'le sözleşme uzatma konusunda anlaşma noktasına gelen Leroy Sané, menajerini değiştirdikten sonra şartlarını güncelledi.

Önceden bonuslar dahil yıllık 12-15 milyon Euro'luk bir maaşı kabul etmeye hazır olan Sané, şimdi bu tavizlerden vazgeçti.

Yeni talepleri arasında daha yüksek bir maaş ve imza bonusu bulunuyor. Sané, yeni sözleşmenin piyasa değerini tam yansıtması gerektiğini düşünüyor. Bayern tarafının bu revize edilmiş teklifleri henüz kabul etmediği, ancak oyuncunun takımda kalma olasılığının bu görüşmelere bağlı olduğu bildiriliyor.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden görüşmesi bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Sané'nin Premier Lig'e dönüş yapması ve özellikle Londra kulüplerinden birine transferi gündeme gelebilir.