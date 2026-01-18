Bayern Münih'te Michael Olise fırtınası

Bayern Münih forması giyen Michael Olise, bu sezon Avrupa'nın en formda hücum oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

Bayern Münih forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Fransız yıldız, skora 33 kez katkı sağladı.

Bu maçlarda 13 kez ağları havalandıran 24 yaşındaki Olise, 20 kez de asist yaptı.

Bayern Münih, Olise'yi 2024 yaz transfer döneminde Crystal Palace'tan 53 milyon euro bonservisl kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Olise'nin, Bayern Münih ile 2029 yılına kadar devam ediyor.