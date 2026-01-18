İSTANBUL 4°C / 1°C
Spor

Bayern Münih'te Michael Olise fırtınası

Alman ekibi Bayern Münih'in 2024 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Michael Olise performansıyla dikkat çekiyor.

18 Ocak 2026 Pazar 15:29
Bayern Münih'te Michael Olise fırtınası
Bayern Münih forması giyen Michael Olise, bu sezon Avrupa'nın en formda hücum oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

Bayern Münih forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Fransız yıldız, skora 33 kez katkı sağladı.

Bu maçlarda 13 kez ağları havalandıran 24 yaşındaki Olise, 20 kez de asist yaptı.

Bayern Münih, Olise'yi 2024 yaz transfer döneminde Crystal Palace'tan 53 milyon euro bonservisl kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Olise'nin, Bayern Münih ile 2029 yılına kadar devam ediyor.

