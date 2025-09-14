Bayern Münih'te Nico Williams ısrarı

Trendyol Süper Lig'de haftanın heyecanı yaşanırken, Avrupa transfer piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Bayern Münih, İspanya futbolunun en parlayan isimlerinden biri olan Nico Williams için ciddi adımlar atıyor.

BAYERN MÜNİH'TEN NİCO HAMLESİ

Fichajes'in haberine göre, Alman devi Athletic Club'ın genç yıldızı Nico Williams'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bilbao ile 2035'e kadar sözleşmesini uzatan İspanyol futbolcu için Bayern yüksek bir teklif hazırlıyor.

BARCELONA'YA TRANSFER OLACAKTI

Geçtiğimiz yaz Barcelona'ya çok yaklaşan ancak Athletic Club ile sözleşmesini uzatan Williams, 2035'e kadar Bilbao'da kaldı. Ancak bu uzun kontrat, yıldız oyuncunun geleceğini garanti etmiyor.

ÜST SEVİYE HAMLE

Bayern Münih, sürati ve dripling becerileriyle öne çıkan Williams'ı hücum hattına stratejik bir takviye olarak görüyor. Alman devi, bu transferin takımı bir üst seviyeye çıkaracağına inanıyor.

Athletic Club ise genç yıldızını bırakmak istemiyor. Ancak kulüp yöneticileri, Bayern'in mali gücü karşısında işlerinin çok zor olduğunun farkında.

Nico Williams, San Mamés'te mutlu olduğunu dile getirse de 2026 yazında transferi Avrupa'nın en sıcak konularından biri olabilir.