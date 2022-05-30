Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin yerine ilk aday Romelu Lukaku

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin ayrılık sözleri sonrası transferde harekete geçiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Alman devinde Polonyalı golcü yerine ilk adayın Chelsea forması giyen Romelu Lukaku olduğu aktarıldı.

Haberde, Lukaku ile eski takımı Inter'in de adının geçtiği ancak Bayern Münih'in Inter'e göre maddi olarak çok daha güçlü durumda olduğu belirtildi.

Bayern Münih'in, Belçikalı Lukaku ile 3 yıllık sözleşme düşündüğü ve önümüzdeki günlerde transfer için girişimlere başlayacağı ifade edildi.