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Spor

Bayern Münih'te sakatlık krizi! Sağlıklı 1 stoper kaldı

Bundesliga ekibi Bayern Münih sakatlıklarla boğuşuyor. Alman devinde son olarak Matthijs de Ligt sakatlandı ve en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Byaern Münih'te tek sağlıklı stoper Kim Min Jae kaldı.

2 Kasım 2023 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
Bayern Münih'te sakatlık krizi! Sağlıklı 1 stoper kaldı
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Bayern Münih'e Galatasaray ve Borussia Dortmund maçları önceis kötü haber: Son dönemde sakatlık kriziyle boğuşan Bayern Münih'te bir büyük şok daha yaşandı.

Üçüncü lig takımı Saarbrücken'e karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından Matthijs de Ligt sakatlandı. İç bağlarında bir sakatlık yaşayan De Ligt'in ilk belirlemelere göre sağ dizinden sakatlandığı ve en az 4-6 hafta oynayamayacağı belirlendi.

TUCHEL: "ACI VERİCİ"

Saarbrücken'e karşı oynanan maçın 24. dakikasında darbe olmadan sakatlanan De Ligt hakkında konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Yine aynı dizindeki kapsülden sakatlandı. Umarız herhangi bir bağ etkilenmemiştir. Son derece acı verici." ifadelerini kullandı.

TEK STOPERİ KALDI

Borussia Dortmund ve Galatasaray'a karşı üst üste kritik iki maça çıkacak olan Bayern Münih'te sağlıklı tek stoper Kim Min-Jae kaldı.

ÜÇLÜ SAVUNMAYI DENEDİ

Dayot Upamecano'nun da sakat olması nedeniyle Saarbrücken'e karşı Thomas Tuchel, Joshua Kimmich'i stopere kaydırdı ve üçlü savunmaya döndü.

Bu taktikle ilgili gelen soruya Tuchel, "Takım içinde daha önce stoper oynayan tek oyuncu Kimmich'ti. Ayrıca, üçlü stoper oynadık. Çünkü bu oyuncuların karakterlerine daha çok uyan bir sistem." açıklamasını yaptı.

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