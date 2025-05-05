Bayern Münih'te şaşırtan Leroy Sane gelişmesi

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen'in Freiburg deplasmanında yaşadığı puan kaybının ardından Bayern Münih tarihinde 34. kez şampiyonluğa ulaştı.

Sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bavyera ekibinde daha önce Thomas Müller ve Eric Dier'ın takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir diğer isim Leroy Sane'yle ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da Alman basınında çıkan haberlerde yeni kontrat için görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilmişti.

Ancak Sane'nin menajer değişikliğinin ardından görüşmeler durma noktasına geldi. Sport 1'de yer alan haberde Sane'nin hafta sonunda menajer değişikliğine gittiği ve bu kararın Bayern Münih yönetimi tarafından olumsuz karşılandığı ifade edildi.

Sane ile Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl arasındaki görüşmelerin haftalardır olumlu ilerlediği, maaş indiriminde büyük ölçüde anlaşıldığı ancak menajer değişikliği kararının kulüp yetkilileri tarafından şaşkınlıkla karşılandığı kaydedildi.

"Sane kartları yeniden dağıttı" ifadelerine yer verilen haberde Alman futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalinin arttığı aktarıldı.

Futbola Wattenscheid altyapısında başlayan ve sonrasında Schalke ve Bayer Leverkusen'in alt yaş gruplarında forma giyen Leroy Sane, 20152'te Schalke'da A takıma çıktı.Sane, ertesi sezon Manchester City'ye imza atarken 2020'de yeninden Almanya'ya döndü ve Bayern Münih'le anlaştı.