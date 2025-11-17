İSTANBUL 20°C / 16°C
  • Bayern Münih'te Serge Gnabry gelişmesi
Bayern Münih'te Serge Gnabry gelişmesi

Alman ekibi Bayern Münih, 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Serge Gnabry ile yeni sözleşme imzalayabilir.

17 Kasım 2025 Pazartesi 16:44
Bayern Münih'te Serge Gnabry gelişmesi
Bayern Münih'in yıldız kanat oyuncusu Serge Gnabry'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sky Sport DE'nin haberinin göre oyuncunun menajeri Thorsten Wirth, "Serge her zaman sürpriz yapabilir. Yaz döneminde yeni rolünü benimsemesini ve pozitif bir ivme yakalamasını görmek harikaydı. Sözleşmesi sona eriyor ama kendini çok rahat hissediyor ve zamanının tadını çıkarıyor" açıklamasında bulundu.

Wirth ayrıca, "Her iki taraf da birbirinin değerini çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Bayern Münih, Gnabry'ye maaşında kesintiye giderek sözleşme uzatma teklifi sunmayı planlıyor. Bu sezon 15 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyen oyuncu, takımın hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.

