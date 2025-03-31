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Spor

Bayern Münih'te Thomas Müller ile yollar ayrılıyor

Bayern Münih, takımın efsane ismi 35 yaşındaki futbolcu Thomas Müller'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
Bayern Münih'te Thomas Müller ile yollar ayrılıyor
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Alman devi Bayern Münih'te sezon sonunda bir devir sona erebilir.

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, 2009'dan bu yana A Takım'da forma giyen Thomas Müller ile sezon sonunda yollarını ayırmayı düşünüyor.

35 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'te kalmaya devam etmek istediği ancak kulübün deneyimli yıldıza yeni sözleşme teklif etmeyi planlamadığı kaydedildi.

Bayern Münih forması altında 742 maça çıkan Thomas Müller, 247 gol attı ve 273 asist yaptı. Alman yıldız, Bayern Münih'te 2009'dan bu yana tam 32 kupa kazandı.

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