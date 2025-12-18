İSTANBUL 13°C / 5°C
Bayern Münih'te Upamecano gelişmesi

Son dönemde Bayern Münih ile ayrılığı gündeme gelen Fransız savunmacı Dayot Upamecano'nun şehirden ev aldığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından başarılı stoperin Alman ekibinde kalmasının beklendiği belirtildi.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 18:32 - Güncelleme:
Bayern Münih'te Upamecano gelişmesi
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bayern Münih'in Fransız stoperi Dayot Upamecano için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sky Sport'un haberine göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, Münih'in lüks semtlerinden Grunwald'a taşınıyor.

ADI BÜYÜK KULÜPLERLE ANILIYORDU

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Upamecano'nun adı Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anılıyordu.

TAKIM ARKADAŞLARINA KOMŞU OLUYOR

Ancak Grunwald'a taşınarak takım arkadaşları Joshua Kimmich ve Leon Goretzka ile komşu olacak olması, oyuncunun Bayern'de kalacağı yönünde yorumlandı.

Haberde, Bayern Münih ile Upamecano arasında yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu da kaydedildi.

Bu sezon 20 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 1 gollük performans sergiledi.

