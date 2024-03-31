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Spor

Bayern Münih'te Zidane sesleri yükseliyor!

Şampiyonluk umutlarını kaybeden Bayern Münih'te teknik direktörlük görevi için Zinedine Zidane isteniyor.

31 Mart 2024 Pazar 14:59 - Güncelleme:
Bayern Münih'te Zidane sesleri yükseliyor!
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Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 13 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışına havlu atan Bayern Münih, yeni teknik direktörü için çalışmalara başladı.

Bild'in haberine göre; Bayern Münih, sezon sonunda görevden ayrılacak olan teknik direktör Thomas Tuchel'in yerine Zinedine Zidane'ı getirmek istiyor.

Haberde; Zidane'ın bu teklifi değerlendirip Alman ekibine yanıtını ileteceği belirtilirken, Fransız teknik adamın yardımcılığına Bayern Münih'in eski oyuncusu Franck Ribery'nin getirilebileceği yazıldı.

Real Madrid dışında herhangi bir takım çalıştırmayan 51 yaşındaki teknik adam 2021 yılından beri boşta.

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