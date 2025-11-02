İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Bayern Münih'ten 15'te 15!

Bayern Münih, Bundesliga'nın 9. haftasında konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup etti. Bavyera ekibi bu sezon çıktığı 15 maçta 15. galibiyetini elde etti.

Haber Merkezi2 Kasım 2025 Pazar 00:51 - Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında lider Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan ve Deniz Aytekin'in düdük çaldığı karşılaşmadan ev sahibi Bayern Mühih 3-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Serge Gnabry, 31. dakikada Nicolas Jackson ve 43. dakikada Loic Bade kendi kalesine attı.

BAYERN MÜNİH DURDURULAMIYOR!

Bu sonuçla birlikte ligde 9'da 9 yaparak puanını 27'e çıkaran Bavyera ekibi, yoluna kayıpsız devam etti. Öte yandan Bayern Münih, bu sezon çıktığı 15 maçın tamamını kazandı.

LEVERKUSEN'İN SERİSİ BİTTİ!

4 maçlık galibiyet serisi sona eren Leverkusen ise 17 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise sahasında Heidenheim'i ağırlayacak.

