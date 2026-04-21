Bayern Münih'ten Anthony Gordon hamlesi

Newcastle United, Bayern Münih'in ilgilendiği Anthony Gordon'un bonservisini belirledi.

İngiliz ekibi, 25 yaşındaki futbolcusu için 75 milyon sterlin (86 milyon euro) bonservis bedeli belirledi.

Gordon, Bayern Münih'in bu yaz en büyük transfer hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Alman ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için şu anda 55 milyon sterlin (63 Milyon Euro) ödemeye hazır.

PAZARLIĞA AÇIK

The Times'ta yer alan habere göre, Newcastle United, istediği bonservise çıkılması durumunda İngiliz yıldız için Bayern Münih ile pazarlık yapmaya açık.

Gordon da Bayern Münih'e transfer olmaya sıcak bakıyor. Bayern Münih'in kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle temasa geçebileceği kaydedildi.

İNGİLİZLERİ GERİDE BIRAKTI

Anthony Gordon için daha önce Arsenal ve Liverpool da gündeme gelmişti. The Times'ta yer alan haberde, Bayern Münih'in, Gordon transferinde şu anda iki ekibin de önünde olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Newcastle United forması altında bu sezon 46 maçta süre bulan Anthony Gordon, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.