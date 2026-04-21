İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9319
  • EURO
    52,7552
  • ALTIN
    6873.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih'ten Anthony Gordon hamlesi
Bayern Münih'ten Anthony Gordon hamlesi

The Times'ta yer alan habere göre Bayern Münih, Newcastle United'ın 25 yaşındaki İngiliz futbolcusu Anthony Gordon'ı bu yaz en büyük transfer hedeflerinden biri olarak görüyor.

21 Nisan 2026 Salı 18:45
ABONE OL

Newcastle United, Bayern Münih'in ilgilendiği Anthony Gordon'un bonservisini belirledi.

İngiliz ekibi, 25 yaşındaki futbolcusu için 75 milyon sterlin (86 milyon euro) bonservis bedeli belirledi.

Gordon, Bayern Münih'in bu yaz en büyük transfer hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Alman ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için şu anda 55 milyon sterlin (63 Milyon Euro) ödemeye hazır.

PAZARLIĞA AÇIK

The Times'ta yer alan habere göre, Newcastle United, istediği bonservise çıkılması durumunda İngiliz yıldız için Bayern Münih ile pazarlık yapmaya açık.

Gordon da Bayern Münih'e transfer olmaya sıcak bakıyor. Bayern Münih'in kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle temasa geçebileceği kaydedildi.

İNGİLİZLERİ GERİDE BIRAKTI

Anthony Gordon için daha önce Arsenal ve Liverpool da gündeme gelmişti. The Times'ta yer alan haberde, Bayern Münih'in, Gordon transferinde şu anda iki ekibin de önünde olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Newcastle United forması altında bu sezon 46 maçta süre bulan Anthony Gordon, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.