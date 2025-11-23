Bayern Münih'ten Dayot Upamecano'ya yeni sözleşme

Bayern Münih, kilit defans oyuncusu Dayot Upamecano'nun sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ancak 27 yaşındaki Fransız stoper, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor ve İspanyol devini ilk tercih olarak görüyor. Bayern oyuncuyu kadroda tutmayı hedeflerken, Liverpool ve PSG'nin de Upamecano'ya ciddi ilgi gösterdiği aktarılıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Upamecano'nun golü ya da asisti bulunmuyor. Fransız yıldızın Bayern ile mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor.