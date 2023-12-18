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Spor

Bayern Münih'ten efsane ismiyle sözleşme kararı!

Bayern Münih, efsaneleri arasında yer alan oyuncusu Thomas Müller ile sözleşme uzatma kararı aldı.

18 Aralık 2023 Pazartesi 20:16 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten efsane ismiyle sözleşme kararı!
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Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Thomas Müller, Alman deviyle yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Bild'de yer alan habere göre Thomas Müller, kendisini 2025 yılına kadar Bayern Münih'e bağlayacak sözlemeyi kabul etti ve resmi açıklamanın yakın zamanda gerçekleşeceği söylendi.

2009 yılında Bayern Münih'in as takımına yükselen Thomas Müller, Alman deviyle tam 16 sezon geçirmiş olacak.

684 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih ile 14 sezonda 684 resmi maça çıkan Thomas Müller bu karşılaşmalarda 237 gol ve 261 asistlik skor katkısı sağladı.

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