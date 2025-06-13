Bayern Münih'ten Florian Wirtz açıklaması!

Bayern Münih'in Sportif Direktörü Max Eberl, Florian Wirtz transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın tercihini Premier Lig'den yana kullanmasının ardından, Eberl sürecin detaylarını paylaştı.

"LIVERPOOL'UN ÖDEYECEĞİ RAKAMI BİZ KARŞILAYABİLİR MİYDİK, EMİN DEĞİLİM"

Eberl, "Liverpool'un şu an ödeyeceği söylenen rakamı bizim karşılayıp karşılayamayacağımızdan emin değilim" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KULÜP ONU İSTİYORDU AMA..."

Transfer görüşmelerine Bayern cephesinden birçok önemli ismin dahil olduğunu söyleyen Eberl, "Christoph, Vincent, Uli, Kalle, Jan Dreesen... herkes bu transfer için masadaydı. Kulüp olarak Wirtz'in olağanüstü bir oyuncu olduğunu ve Bayern'e çok yakışacağını düşündük. Görüşmelerimiz de son derece olumlu geçti. Ancak Florian farklı bir karar verdi" dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maça çıkan Wirtz, 16 gol 14 asistlik performans sergiledi.