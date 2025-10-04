Bayern Münih'ten Florian Wirtz açıklaması

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Florian Wirtz ve Nick Woltemade ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Dreesen, "Wirtz ve Woltemade, farklı takımları tercih etti. Bayern Münih artık istediği oyuncuları alamıyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Bu abartılı bir iddia ve bence doğru değil. Bayern Münih hala dünyanın en cazip kulüplerinden biri." cevabını verdi.

Sözlerine devam eden Dreesen, "İki futbolcu da Premier Lig'e transfer oldu ama aynı zamanda biz de Premier Lig'den iki oyuncu transfer ettik; Diaz ve Jackson. Ayrıca iki yıl önce Harry Kane'yi de transfer ettiğimizi hatırlatmak istiyorum." dedi.

Florian Wirtz, yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den Liverpool'a imza atmıştı. Woltemade ise Stuttgart'tan Newcastle United'a gitmişti.