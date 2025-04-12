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Spor

Bayern Münih'ten Florian Wirtz için rekor hamle: 120 milyon euroyu gözden çıkardılar

Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz için Bayern Münih bastırıyor. Alman devi, oyuncuyu bu yaz kadrosuna katmak istiyor ve rekor seviyede bir teklif hazırlığında. Wirtz'in ailesi de Almanya dışına çıkma fikrine mesafeli.

Dış Basın12 Nisan 2025 Cumartesi 09:05 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Florian Wirtz için rekor hamle: 120 milyon euroyu gözden çıkardılar
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Florian Wirtz'in adı, yaz transfer dönemine damga vuracak gibi görünüyor. Bayern Münih, 21 yaşındaki yıldız için Bayer Leverkusen ile temaslarını sıklaştırdı. Geçen sezon Leverkusen'in tarihi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Wirtz, bu yaz kariyerinde bir üst basamağa geçmeye hazırlanıyor.

Bayern, oyuncunun ailesiyle birden fazla görüşme gerçekleştirerek projelerini anlattı. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Wirtz için Leverkusen'in 120 milyon euro talep etmesi bekleniyor. Bu rakam gerçekleşirse, Harry Kane transferini geride bırakıp Bayern tarihinin en pahalı transferi olacak.

Manchester City de oyuncuyla ilgileniyor, ancak Wirtz'in ailesi Almanya dışına sıcak bakmıyor. Geleceği önümüzdeki haftalarda netleşecek.

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