21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Spor

Bayern Münih'ten gövde gösterisi

Bayern Münih, Union Berlin karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gnabry ve Kane'in golleriyle farkı açan ev sahibi ekip, zirve yarışında hata yapmadı.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i ağırladı. Bayfern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih, 43. dakikada Michael Olise ve 45+1. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Bayern Münih, 49. dakikada Harry Kane ve 67. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Ligde bir hafta aranın ardından kazanan Bayern Münih, 70 puana yükseldi. Union Berlin, 31 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında St. Pauli'yi ağırlayacak.

