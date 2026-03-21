Bayern Münih'ten gövde gösterisi

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i ağırladı. Bayfern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih, 43. dakikada Michael Olise ve 45+1. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Bayern Münih, 49. dakikada Harry Kane ve 67. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Ligde bir hafta aranın ardından kazanan Bayern Münih, 70 puana yükseldi. Union Berlin, 31 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında St. Pauli'yi ağırlayacak.