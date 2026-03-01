İSTANBUL 9°C / 4°C
1 Mart 2026 Pazar
Spor

Bayern Münih'ten Harry Kane açıklaması

Bundesliga devi Bayern Münih'in başkanı Jan-Christian Dreesen, takımın yıldız golcüsü Harry Kane'in durumunu gelecek sezon öncesinde değerlendireceklerini söyledi.

1 Mart 2026 Pazar 17:15
Bayern Münih'ten Harry Kane açıklaması
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in başkanı Jan-Christian Dreesen, Harry Kane ile ilgili konuştu.

Dreesen, Kane ile yeni sözleşme görüşmelerine dair gelen sorunun ardından, "Harry Kane'in sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Serbest kalma maddesi ocak ayının sonunda sona erdi. Onunla harika bir ilişkimiz var ve ailesiyle birlikte Münih'te rahat hissediyor. Gelecek sezon öncesinde geleceğini değerlendireceğiz. Ondan son derece memnunuz." dedi.

Bayern Münih forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki Harry Kane, 45 gol attı ve 5 asist yaptı.

