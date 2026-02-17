Bayern Münih'ten Harry Kane iddialarına cevap

Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane'in geleceğiyle ilgili çıkan ayrılık iddialarına net bir yanıt verdi. Kulübün onursal başkanı Uli Hoeness, İngiliz forvetin sözleşme durumuna açıklık getirdi.

60-70 MİLYON EURO'LUK MADDE VARDI

Alman basınında yer alan haberlere göre Kane'in 2027'ye kadar süren sözleşmesinde, 60 ila 70 milyon Euro arasında değişen bir serbest kalma maddesi bulunuyordu. Ancak bu maddenin hangi tarihe kadar geçerli olduğu konusunda farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Hoeness, Bild'e yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koydu:

"2026 yazı için geçerli olan çıkış maddesi artık sona erdi ve sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Şu anda herhangi bir baskı altında değiliz."

Bayern cephesi, Kane'in sözleşmesini 2028 hatta 2029'a kadar uzatma ihtimalini değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıkan Kane, 41 gol 5 asistlik performans sergiledi.