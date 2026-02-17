İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7352
  • EURO
    51,7596
  • ALTIN
    6842.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih'ten Harry Kane iddialarına cevap
Spor

Bayern Münih'ten Harry Kane iddialarına cevap

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane'in geleceği hakkında çıkan haberlere kulübün onursal başkanı Uli Hoeness cevap verdi.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 17:37 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Harry Kane iddialarına cevap
ABONE OL

Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane'in geleceğiyle ilgili çıkan ayrılık iddialarına net bir yanıt verdi. Kulübün onursal başkanı Uli Hoeness, İngiliz forvetin sözleşme durumuna açıklık getirdi.

60-70 MİLYON EURO'LUK MADDE VARDI

Alman basınında yer alan haberlere göre Kane'in 2027'ye kadar süren sözleşmesinde, 60 ila 70 milyon Euro arasında değişen bir serbest kalma maddesi bulunuyordu. Ancak bu maddenin hangi tarihe kadar geçerli olduğu konusunda farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Hoeness, Bild'e yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koydu:

"2026 yazı için geçerli olan çıkış maddesi artık sona erdi ve sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Şu anda herhangi bir baskı altında değiliz."

Bayern cephesi, Kane'in sözleşmesini 2028 hatta 2029'a kadar uzatma ihtimalini değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıkan Kane, 41 gol 5 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.