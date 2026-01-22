İSTANBUL 11°C / 7°C
  Bayern Münih'ten Harry Kane kararı! Yeni sözleşme yolda
Spor

Bayern Münih'ten Harry Kane kararı! Yeni sözleşme yolda

Alman ekibi Bayern Münih, 32 yaşındaki İngiliz yıldızı Harry Kane ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

22 Ocak 2026 Perşembe 10:32
Bayern Münih'ten Harry Kane kararı! Yeni sözleşme yolda
Bayern Münih'te Harry Kane için kritik süreç sona yaklaşıyor. Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Alman devi, yıldız golcüyle yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.

Habere göre 32 yaşındaki İngiliz futbolcunun yeni kontratı 2028 yazına kadar geçerli olacak. Anlaşmada ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Kane'in mevcut sözleşmesi ise 2027 yazında sona eriyor.

Bayern Münih, Harry Kane'i 2023 yazında Tottenham'dan 100 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tecrübeli forvet, Alman ekibindeki performansıyla beklentilerin fazlasını verdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta 32 gol atan Kane, ayrıca 4 asist yaparak Bayern hücumunun en kilit ismi oldu. Gösterdiği bu etkileyici performans, kulüp yönetimini erken sözleşme hamlesine yöneltti.

Yeni anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

