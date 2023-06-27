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Spor

Bayern Münih'ten Haryy Kane atağı

Santrfor bölgesine transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, Tottenham Hotspur forması giyen Harry Kane için İngiliz kulübüne 70 milyon euro'luk teklifte bulundu. İngiliz devinin bu transfer için en az 100 milyon euro istediği iddia edildi.

27 Haziran 2023 Salı 17:08 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Haryy Kane atağı
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Son şampiyon Bayern Münih, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan ve santrfor transferi planlayan Bayern, gözünü Tottenham Hotspur forması giyen Harry Kane'e dikti.

The Athletic'in haberine göre Bayern Münih, Harry Kane için 70 milyon euro ve bonusları içeren resmi teklifini İngiliz kulübü Tottenham'a iletti.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan İngiliz golcü için transferde şartların zorlanacağı bildirilirken, Alman Teknik Adam Tuchel'in de bu transferi çok istediği belirtildi.

KANE SICAK BAKIYOR

Bavyera ekibinin, yıldız oyuncu ile bu transfer konusunda anlaştığı, kulübü Tottenham ile transfer pazarlıklarının süreceği aktarıldı.

İLK TEKLİFE CEVAP OLUMSUZ

Tottenham Hotspur ise 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki golcüyü bırakmak istemiyor.

İngiliz devinin Harry Kane'i kadrosunda tutmak istediği ifade edilirken yıldız oyuncu için en az 100 milyon euro'luk bonservis ücreti istediği iddia edildi.

KANE'E İLGİ SÜRÜYOR

Öte yandan 29 yaşındaki golcüye talipler artmaya da devam ediyor.

Habere göre; Bayern Münih dışında Real Madrid, Manchester United ve Newcastle United, Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Kane, bu sezon Tottenham formasıyla 49 karşılaşmaya çıkarken 32 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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