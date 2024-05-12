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Spor

Bayern Münih'ten ikincilik için kritik galibiyet

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih, evinde konuk ettiği Wolfsburg'u 2-0 yendi.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 21:59 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten ikincilik için kritik galibiyet
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e elenen Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) konuk ettiği Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 33. haftasında oynanan maçta Bayern Münih, Wolfsburg'u konuk etti.

Bayern Münih'te golcü futbolcu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Lovro Zvonarek ve 13. dakikada Leon Goretzka'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından ligde ikinci sıradaki Bayern Münih, puanını 72'ye çıkardı.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'da ilk şampiyonluğunu haftalar öncesinde ilan etmişti.

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