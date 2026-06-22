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Spor

Bayern Münih'ten Konrad Laimer kararı

Bundesliga ekibi Bayern Münih, 29 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Konrad Laimer ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 16:36 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Konrad Laimer kararı
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Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te Konrad Laimer ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Bavyera ekibinin, Avusturyalı orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmanın son aşamasına geldiği belirtildi. Taraflar arasında yalnızca bazı küçük detayların netleştirilmesinin kaldığı ifade edildi.

Kicker'ın haberine göre, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Konrad Laimer'in yeni kontrata imza atan bir sonraki isim olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Bayern Münih formasıyla 47 maça çıkan Laimer, 3 gol 12 asistlik performans sergiledi.

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