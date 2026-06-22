Bayern Münih'ten Konrad Laimer kararı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te Konrad Laimer ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Bavyera ekibinin, Avusturyalı orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmanın son aşamasına geldiği belirtildi. Taraflar arasında yalnızca bazı küçük detayların netleştirilmesinin kaldığı ifade edildi.

Kicker'ın haberine göre, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Konrad Laimer'in yeni kontrata imza atan bir sonraki isim olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Bayern Münih formasıyla 47 maça çıkan Laimer, 3 gol 12 asistlik performans sergiledi.