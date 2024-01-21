Bayern Münih'ten kritik puan kaybı!

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Werder Bremen 1-0'lık skorla kazandı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Mitchell Weiser kaydetti.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayern Münih, bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında ağır yara aldı. 1 maçı eksik Bavyera devi, Leverkusen'in 7 puan gerisinde kaldı. Werder Bremen ise 3 maçın ardından kazandı ve puanını 20'ye çıkardı.

Bayern Münih, gelecek hafta Union Berlin'i ağırlayacak. Werder Bremen ise evinde Freiburg ile karşılaşacak.