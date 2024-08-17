Bayern Münih'ten Leon Goretzka kararı

Bundesliga'da gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesinde Bayern Münih, bu akşam Almanya Kupası'nda Ulm'la karşı karşıya gelecek.

Sky Sports'ta yer alan haberde bu mücadele öncesinde Leon Goretzka'nın Ulm maçının kadrosuna alınmadığı ve Bavyera ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istediği belirtildi.

Haberde, Leon Goretzka'nın ise takımda kalmak istediği ve bu yaz için Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.

GELECEĞİ ALACAĞI SÜREYE BAĞLI

Goretzka'nın takımdan ayrılmak istememesine rağmen sezonun ilk yarısında alacağı sürenin Bayern Münih'teki geleceğini belirleyeceği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncunun istediği süreleri alamaması halinde ara Transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünebileceği aktarıldı.

BAYERN MUNIH KARİYERİ

Schalke'den Bayern Münih'e 2018'de transfer olan Leon Goretzka, 221 maçta süre aldı.

Goretzka, bu maçlarda 40 gol ve 46 asist kaydetti.

Alman futbolcu, Bayern Münih'te 11 kupa kazandı.