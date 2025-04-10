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Spor

Bayern Münih'ten Leroy Sane kararı

Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan takımın yıldız futbolcusu Leroy Sane'nin kontratını 2028 yılına kadar uzatma kararı aldı.

Haber Merkezi10 Nisan 2025 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Leroy Sane kararı
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Bayern Münih, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane'yi takımda tutmak istiyor.

RESMİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Sky'da yer alan habere göre, kulüp, bir süredir devam eden yeni sözleşme görüşmelerinin ardından Sane'ye resmi olarak yeni sözleşme teklifinde bulundu. Bayern Münih'in, 29 yaşındaki futbolcuya sunduğu sözleşme teklifinin 2028 yılına kadar olduğu kaydedildi.

YENİ MAAŞI

Bayern Münih'in şu anda takımdan bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon euro kazanan Sane'ye 10 milyon euro brüt maaş teklif ettiği yazıldı. Alman devinin yeni maaş teklifinde bonusların da olduğu ve bonusların gerçekleşmesi durumunda Sane'nin yıllık kazancının 14-16 milyon euro seviyesine çıkacağı ifade edildi.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Sane'nin maaşındaki bu kesintiye rağmen Bayern Münih'te kalmak istediği ve kulüp ile oyuncu tarafının sözleşme için anlaşmaya çalştıkları aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 38 maça çıkan Leroy Sane, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

  • LeroySane
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  • YenikontratUzatma

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