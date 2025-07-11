Bayern Münih'ten Luis Diaz için ilk adım: 52 milyon avroluk teklif masada

Avrupa futbolunun hızla hareket eden transfer piyasasında Bayern Münih, Luis Diaz için somut adım attı. Alman devi, Liverpool'a 52 milyon avroluk bir açılış teklifi sundu. Bonuslarla birlikte teklifin 60 milyon avroya çıkabileceği belirtiliyor.

28 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Almanya'da oynamaya sıcak bakarken, Allianz Arena'da oynamak fikri de oyuncunun kafasında yer etmeye başladı. Ancak Liverpool'un 80 milyon avro gibi yüksek bir bonservis beklentisi var. Taraflar arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor.

Öte yandan, Barcelona da Diaz ile ilgileniyor ancak kulübün finansal kısıtlamaları ve fiyat artışı nedeniyle sürece mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Ayrıca Katalan ekibinin, oyuncunun adı resmi teklif listesinde yer almazsa ceza alabileceğine dair iç yönetmelikleri de bu hamleyi zorlaştırıyor.