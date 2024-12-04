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Spor

Bayern Münih'ten Musiala'ya yeni sözleşme

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in takımın genç yıldızı Jamal Musiala ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ve oyuncuya 4-5 yıllık kontrat önerileceği belirtildi.

4 Aralık 2024 Çarşamba 14:06 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Musiala'ya yeni sözleşme
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Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, kulüp, 21 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için söz kesti. Buna göre Musiala, 4-5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atacak.

KAZANACAĞI RAKAM

Bayern Münih ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden genç oyuncu, yeni sözleşmesiyle birlikte önemli bir yıllık ücret kazanacak. Alman devinin, yeni sözleşmeyle birlikte Musiala'ya senelik 25 milyon euro vereceği belirtildi.

Bayern Münih, Musiala ile yeni sözleşmeyi kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi planlıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 18 maçta süre bulan Musiala, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

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