İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih'ten müthiş geri dönüş!
Spor

Bayern Münih'ten müthiş geri dönüş!

Bundesliga'da Bayern Münih, 2-0 geri düştüğü maçta Freiburg'u 6-2 mağlup ederek etkileyici bir geri dönüşe imza attı.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 19:42 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten müthiş geri dönüş!
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sahasında Freiburg'u ağırlayan Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü maçı 6-2 kazandı.

Freiburg'un Yuito Suzuki ve Johan Manzambi ile ilk 17 dakikada 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın ilk yarısı, Lennart Karl ve Michael Olise'nin golleriyle 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarının başında Dayot Upamecano ile öne geçen Bavyera temsilcisi, kalan bölümde Harry Kane, Nicolas Jackson ve Michael Olise ile farka gitti.

Bu sezon 10. galibiyetini alan Bayern Münih puanını 31'e çıkarırken, Freiburg 13 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.