İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6722
  • EURO
    52,4274
  • ALTIN
    6852.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Bayern Münih'ten Olise açıklaması: Ayrılık gündemde yok
Spor

Bayern Münih'ten Olise açıklaması: Ayrılık gündemde yok

Sportif direktör Max Eberl, Michael Olise'nin performansından memnun olduklarını belirterek yıldız oyuncunun transferine kapıyı kapattı. Bayern, Fransız futbolcuyu uzun vadeli projenin önemli bir parçası olarak görüyor.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 17:49
Bayern Münih'ten Olise açıklaması: Ayrılık gündemde yok
ABONE OL

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, takımın önemli isimlerinden Michael Olise ile ilgili konuştu.

Eberl, Fransız yıldız ile ilgili yaptığı açıklamada, "Onun gelişimini takip ettik. Olise'yi transfer ettiğimizde potansiyelini biliyorduk. Bayern Münih'te geçirdiği yaklaşık iki yılda sadece bunu doğrulamakla kalmadı, daha da gelişti. Olise'nin en ilginç yanı, nadiren kendi performansından memnun olması. Kesinlikle dünyanın en iyi futbolcularından biri olma potansiyeline sahip." dedi.

Eberl, Bayern Münih'te sergilediği performansın ardından Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarla adı geçen 24 yaşındaki futbolcu için ayrılığı kesin bir dille reddetti.

Max Eberl, "Uzun süreli bir projemiz var. Olise burada kendisini harika hissediyor. Takımın nasıl olduğunu ve ne tür sonuçlar alabileceğini görüyoruz. Böyle oynamaya devam edersek, ayrılma söz konusu bile olamaz." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan Olise, 16 gol attı ve 29 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.