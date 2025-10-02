İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Bayern Münih'ten Olise kararı

Bundesliga devi Bayern Münih, son dönemde adı birçok takımla anılan yıldız kanat oyuncusu Michael Olise için planını belirledi.

Haber Merkezi2 Ekim 2025 Perşembe 18:44 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Olise kararı
Bayern Münih, Michael Olise için harekete geçti.

Bild'in haberine göre Bayern Münih, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Michael Olise'nin sözleşmesini uzatmak istiyor.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Olise'ye yalnızca İngiliz ekipleri değil, Avrupa'nın devleri de göz dikmiş durumda. Liverpool, Chelsea, Manchester City ve Paris Saint-Germain'in genç yıldız için artan ilgisi olduğu belirtiliyor.

Haberde, bu kulüplerin gelecek yaz Olise için 100 milyon euroya kadar ödemeye hazır oldukları vurgulandı.

BAYERN'İN PLANI

Bayern Münih yönetimi, Olise'yi uzun vadeli projelerinde önemli bir parça olarak görüyor. Bu nedenle sözleşme uzatmayı, oyuncunun değerini artırmayı ve dış ilgiyi mümkün olduğunca engellemeyi planlıyor.

