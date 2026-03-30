Bayern Münih'ten Raphael Guerreiro kararı

Bayern Münih, Raphael Guerreiro'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Alman devi, 32 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro'nun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Bayern Münih yaptığı açıklamada, "Üç başarılı yılın ardından Raphael Guerreiro bu yaz FC Bayern'den ayrılacak. O zamana kadar, sezonu olabildiğince başarılı bir şekilde tamamlamak için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız!" ifadelerine yer verdi.

BAYERN MUNIH PERFORMANSI

Alman devinde üç sezon görev yapan tecrübeli sol bek, 89 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.