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Spor

Bayern Münih'ten Sadio Mane için yeni teklif

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Liverpool forması giyen Sadio Mane'yi kadrosuna katmak istiyor.

14 Haziran 2022 Salı 22:28 - Güncelleme:
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Bayern Münih, Liverpool'dan Sadio Mane için transfer girişimlerini sürdürüyor.

Bild'in haberine göre, daha önce iki teklifi reddedilen Bayern Münih, Liverpool'a 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus şeklinde yeni bir teklif sunacak.

Liverpool'un ilk etapta Senegalli futbolcu için 50 milyon euro beklediği ardından 45 milyona indiği ve Bayern Münih'ten söz konusu teklifin gelmesi durumunda transferin resmiyetinin yakın olduğu belirtildi.

Liverpool'da geçen sezon 50 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Mane, 23 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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