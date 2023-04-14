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Spor

Bayern Münih'ten Sadio Mane'ye rekor ceza!

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Sadio Mane, Manchester City maçı sonrası takım arkadaşı Leroy Sane'ye yumruk atarak gündeme gelmişti. Bavyera ekibi olay üzerine yıldız oyuncuya rekor bir ceza verdi.

14 Nisan 2023 Cuma 14:58 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Sadio Mane'ye rekor ceza!
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Bayern Münih'te Sadio Mane krizi sürüyor. Senegalli yıldız oyuncu Manchester City maçı sonrasında, takım arkadaşı Leroy Sane ile tartışma yaşamış ve yumruklamıştı.

Oyuncu aynı zamanda Hoffenheim maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

Bild'in haberine göre, Bayern Münih yönetimi, Senegalli yıldızın 500 bin euro ceza ödemesine karar verdi.

Bavyera ekibi, 31 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Liverpool'dan 32 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Mane, bu sezon 11 gol ve 5 asistle mücadele ediyor.

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