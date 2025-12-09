İSTANBUL 11°C / 7°C
Spor

Bayern Münih'ten Salah açıklaması!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Mohamed Salah'ın takıma transfer olacağı yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı. Eberl, ocak ayında yeni bir oyuncu planlarının olmadığını ve mevcut kadroya güvendiklerini vurguladı.

9 Aralık 2025 Salı 22:09
Bayern Münih'ten Salah açıklaması!
ABONE OL

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Mohamed Salah'ın transfer ihtimaline ilişkin çıkan söylentileri kesin bir dille reddetti.

Eberl, kulübün genç yıldızı Lennart Karla duyduğu güveni vurgulayarak Mısırlı süperstarın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Eberl, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde Lennart Karl gibi olağanüstü bir yetenek varken, şu anda onun önüne birini koymanın hiçbir anlamı yok."

Bu sözlerle Bayern'in, kadro yapılanmasında genç oyuncu Karl'a öncelik vereceği ve kanat bölgesine büyük bir yıldız transferi planlamadığı netleşmiş oldu.

Kulüp cephesinde Salah ile ilgili herhangi bir girişimin düşünülmediği, odak noktasının tamamen Karl'ın gelişimi olduğu belirtildi.

  • Max Eberl
  • Transfer Planları
  • Mohamed Salah

