Bayern Münih'ten Thomas Müller hamlesi

Bundesliga'da şampiyonluğa adım adım ilerleyen Bayern Münih, gelecek sezonun kadro planlamasına da ara vermeden devam ediyor. İç transfere yönelen Alman devinde hedef Thomas Müller'in sözleşmesini uzatmak.

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Thomas Müller'in kontratını 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. Bayern Münih altyapsından yetişen ve profesyonel kariyeri boyunca başka takımda forma giymeyen Alman yıldız, yıllık 20 milyon Euro'ya varan maaşıyla, şu anda kulübün en çok kazanan oyuncularından biri konumunda bulunuyor.

Alman ekibinin Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn da geçtiğimiz günlerde Müller ile yapılan görüşmeleri doğrulayarak, "Göreceli olarak kısa sürede bir şeyler söyleyebileceğimizden çok ama çok eminim." ifadelerini kullanmıştı.

Bayern Münih'in yıllardır vazgeçilmezleri arasında yer alan 32 yaşındaki Thomas Müller, Bavyera ekibinde bugüne kadar 623 maçta forma giyerken, 226 gol ve 241 asistlik istatistiklere imza attı.