Bayern Münih'ten Upamecano açıklaması: Görüşmeler sürüyor

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dayot Upamecano ile ilgili konuştu.

Eberl, Fransız savunma oyuncusu ile yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Max Eberl, "Bir süredir görüşüyoruz ve ilerleme kaydediyoruz. Duyurulacak bir şey olduğunda duyuracağız. Tek söyleyebileceğim, görüşmelerin devam ediyor. Bunu mümkün olduğunca çabuk sonuçlandırmak istiyoruz. Bu, onun için büyük bir sözleşme ve kariyerinde önemli bir an. Çok çaba sarf ediyoruz ve ne kadar çabuk sonuçlandırabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Bayern Münih forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 kez gol sevinci yaşadı.