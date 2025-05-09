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Spor

Bayern Münih'ten Wirtz için servet

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz için kesenin ağzını açtı. Bavyera ekibi , Leverkusen formasıyla bu sezon parlayan Florian Wirtz için 100 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi9 Mayıs 2025 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Wirtz için servet
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Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz için kesenin ağzını açtı.

Bild'in haberine göre Bayern Münih, Leverkusen formasıyla bu sezon parlayan Florian Wirtz için 100 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlanıyor.

BAYERN'E GİTMEK İSTİYOR

Wirtz, Manchester City ve Real Madrid'in de kendisine olan ilgisine rağmen Bayern Münih'e transfer olmak istiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 43 maçta süre bulan Florian Wirtz, 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

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