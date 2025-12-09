İSTANBUL 11°C / 7°C
Spor

Bayern, Sporting'i ikinci yarıda devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, ikinci yarıda bulduğu gollerle Sporting karşısında 1-0 geriden gelip 3-1'lik galibiyet aldı.

9 Aralık 2025 Salı 22:51
Bayern, Sporting'i ikinci yarıda devirdi
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Bayern Münih ile Sporting karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Sporting öne geçti ama Bayern Münih muhteşem bir geri dönüşle maçı 3-1 kazandı.

Sporting, 54. dakikada Joshua Kimmich'in ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti.

17 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ!

Bayern Münih, 65. dakikada Serge Gnabry, 69. dakikada Lennart Karl ve 77. dakikada Jonathan Tah'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Lennart Karl, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç maçta gol atan en genç oyuncu (17 yıl, 290 gün) oldu.

Alman ekibi Bayern Münih'te maça 11'de başlayan ve 77 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu Lennart Karl, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 15'e yükselti. Sporting 10 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak 2026 tarihinde Bayern Münih, Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. Sporting 20 Ocak 2026'da PSG'yi konuk edecek.

