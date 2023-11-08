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Spor

Bayern'de orta sahaya yeni aday: Martin Zubimendi

Bayern Münih'te transfer dönemi çalışmaları erkenden başladı. Alman temsilcisi, orta sahada sık sık yaşanan sakatlıkların ardından bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Hedefte, Real Sociedad'ın genç oyuncusu Martin Zubimendi bulunuyor.

8 Kasım 2023 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
Bayern'de orta sahaya yeni aday: Martin Zubimendi
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Bayern Münih, orta saha transferi için yeni hedefini belirledi.

Bild'de yer alan habere göre, Alman ekibinin sportif direktörü Christoph Freund ve scout ekibinin defansif bir orta saha oyuncusu aradığı belirtildi.

Alman ekibinde bu doğrultuda listedeki isimlerden birinin de Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi olduğu aktarıldı.

24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı vurgulandı.

Real Sociedad altyapısından yetişen Zubimendi'nin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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