Spor

Bayern'de Upamecano krizi

Bayern Münih'in Dayot Upamecano'ya sunduğu rekor sözleşmeye rağmen Fransız savunmacı hala imza atmadı. Kulüp içinde sabır taşarken, perde arkasında ciddi bir rahatsızlık oluştu.

24 Ocak 2026 Cumartesi 13:40
Bayern'de Upamecano krizi
Bayern Münih, savunmanın bel kemiği Dayot Upamecano'yu takımda tutmak için tüm finansal kozlarını masaya koydu, ancak beklenen imza hâlâ gelmedi. Sport1'in haberine göre, Fransız stoperin ve menajerinin süreci uzatması, kulüp yönetiminde ciddi bir huzursuzluğa yol açtı.

Özellikle denetim kurulunun, haftalardır masada duran teklife rağmen karar verilmemesinden rahatsız olduğu belirtiliyor.

Daha önce çıkan haberlerde maddi şartlarda anlaşma sağlandığı öne sürülse de, sözleşme süresi ve serbest kalma maddesi konularında pürüzlerin devam ettiği ifade ediliyor.

2021'den bu yana Bayern forması giyen 26 yaşındaki savunmacı, bu sezon 24 maçta 1 gol ve 1 asist üretti. Upamecano'nun adı son dönemde Real Madrid ve birçok Premier League deviyle de anılıyor.

