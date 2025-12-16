İSTANBUL 12°C / 5°C
Spor

Bayern'den Upamecano açıklaması

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dayot Upamecano ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı. Eberl, Fransız savunmacıyla görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve anlaşma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

16 Aralık 2025 Salı 01:38
Bayern'den Upamecano açıklaması
ABONE OL

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dayot Upamecano'nun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki Fransız savunmacının kontratı sezon sonunda sona erecek ve yeni bir anlaşma sağlanamaması halinde serbest kalma ihtimali bulunuyor. Son dönemde çıkan "teklifi reddetti, kulübe rest çekti" iddialarına ise Eberl net bir cevap verdi.

"BEN BU İŞİ ÇÖZMEK İSTİYORUM"

"Ortada bir tehdit ya da ultimatom yok, bunların hepsi saçmalık" diyen Eberl, görüşmelerin olumlu ilerlediğini vurguladı:

"Upamecano ile çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. İğne deliği daralıyor ve onun bu delikten geçmesi gerekiyor. Ben de bu işi dolanmadan, doğrudan çözmek istiyorum."

"YIL SONUNA KADAR ANLAŞMAK HARİKA OLUR"

Bayern cephesinin anlaşma konusunda umutlu olduğunu belirten Eberl, "Yıl sonuna kadar anlaşmak harika olur ama bunu garanti edemem. Genel olarak oldukça iyimserim. Son haftalarda ve aylarda birkaç oyuncumuzla sözleşme uzattık. Upamecano ile de yeni bir anlaşma yapmak istiyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

