Bayram Bektaş: İnşallah hasretimizi dindirip Süper Lig'e çıkacağız

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu bildirdi.

Bektaş, yazılı açıklamasında, Kayseri ve Bolu'da yaptıkları yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi.

Kayseri kampının hem takımı görmek hem de kondisyonlarını, güçlerini daha üst seviyeye çıkartmak için çok verimli geçtiğini belirten Bektaş, "Bolu'da ise daha çok sistem çalışmaları ve taktiksel antrenmanlar yaptık. Burada oyuncularımız istediklerimizi yapmaya çalıştı. Oynadığımız hazırlık maçlarında da oyuncularımızı daha net görme imkanımız oldu." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Bayram Bektaş, şunları kaydetti:



Samsunspor'da hedef her zaman şampiyonluktur. Şehrin ve camianın beklentisi de bu yönde. Ona göre antrenmanlar yapıyoruz. Şu ana kadar da her şey çok iyi gidiyor. Takımda aile ortamı oluştu. Kamplarda oyuncular hep birlikte oturup vakit geçiriyor. Takım bütünlüğünü de sağlamış bulunuyoruz. Cuma gününden itibaren çalışmalarımıza Samsun'da devam edeceğiz. Ligin ilk maçı olan Altay karşılaşmasına kadar takımımızı hazır bir şekilde sahaya sürmek ve taraftara güzel ve zevkli bir maç izletmek istiyoruz. Taraftarımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz ve ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda hasretimizi dindirip Süper Lig'e çıkacağız.