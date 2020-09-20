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Spor

Bayrampaşa - Siirt İl Özel İdare maçı ertelendi

Misli.com 3. Lig 4. Grup takımı Siirt İl Özel İdare Spor'da 11 futbolcuda koronavirüse rastlandı. Güneydoğu ekibinin Bayrampaşa ile oynayacağı maç TFF tarafından ertelendi.

AA20 Eylül 2020 Pazar 11:23 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 11:23
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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bayrampaşa Spor ile Siirt İl Özel İdare Spor arasında bugün oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan(TFF) Siirt İl Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatına dikkat çekildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü saat 16.00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanması gereken Bayrampaşa Spor-Siirt İl Özel İdaresi Spor Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakası, Siirt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Siirt İl Özel İdare'de 11 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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