BB Erzurumspor deplasmanda farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 yendi.
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Can Cengiz, Mehmet Kapluhan, Murat Temel
BALIKESİRSPOR: Yiğithan Kır, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 46 Cumali Bişi), Doğa İşeri (Dk. 82 Berat Aydoğdu), Kore (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Otoo (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose, Kethevoama (Dk. 73 Birol Parlak)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk. 65 Hasan Batuhan Artarslan), Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş, Mustafa Yumlu (Dk. 71 Eyüp Özkan), Olanare, Hasek (Dk. 49 Alican Özfesli), Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu (Dk. 65 Hüseyin Mevlütoğlu), Mücahit Albayrak (Dk. 65 Malle), Lameira
GOLLER: Dk. 11, 27, 64 Olanare, Dk. 46 Mücahit Albayrak, Dk. 52 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 Batuhan İşçiler (Penaltıdan) (Balıkesirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Nwankwo (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Otoo, Dk. 63 Ambrose (Balıkesirspor), Dk. 45 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)