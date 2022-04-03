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Spor

BB Erzurumspor deplasmanda farklı kazandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 mağlup etti.

3 Nisan 2022 Pazar 18:49 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 18:49
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Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 yendi.

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Can Cengiz, Mehmet Kapluhan, Murat Temel

BALIKESİRSPOR: Yiğithan Kır, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 46 Cumali Bişi), Doğa İşeri (Dk. 82 Berat Aydoğdu), Kore (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Otoo (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose, Kethevoama (Dk. 73 Birol Parlak)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk. 65 Hasan Batuhan Artarslan), Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş, Mustafa Yumlu (Dk. 71 Eyüp Özkan), Olanare, Hasek (Dk. 49 Alican Özfesli), Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu (Dk. 65 Hüseyin Mevlütoğlu), Mücahit Albayrak (Dk. 65 Malle), Lameira

GOLLER: Dk. 11, 27, 64 Olanare, Dk. 46 Mücahit Albayrak, Dk. 52 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 Batuhan İşçiler (Penaltıdan) (Balıkesirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Nwankwo (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 28 Otoo, Dk. 63 Ambrose (Balıkesirspor), Dk. 45 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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