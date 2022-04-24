BB Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Mehmet Şahan Yılmaz
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Ologo, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar (Dk. 69 Duhan Aksu), Ferhat Yazgan (Dk. 69 Eslem Öztürk), Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli (Dk. 88 Berkay Görmez), Ethemi (Dk. 69 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski, Orhan Ovacıklı, Gökhan Kardeş, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 89 Alican Özfesli), Gökhan Alsan, Olanare (Dk. 89 Malle), Emircan Altıntaş (Dk. 74 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 83 Batuhan Artarslan)
GOLLER: Dk. 45 Mücahit Albayrak, Dk. 64 Gökhan Alsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 73 Rroca (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Muammer Sarıkaya, Dk. 58 Ologo, Dk. 90+6 Berkay Görmez) (İstanbulspor), Dk. 90+6 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)